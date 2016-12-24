陸重大礦災比例揚 煤價飆違規濫採釀禍

中國大陸今年大型煤礦事故比例提高，大陸官員說，煤炭價格7月以來大幅上漲，導致好幾年都開不了礦、賠本的小礦，逮住機會，違法違規偷採。「要煤不要法，要錢不要命」的勁頭超乎預期。

中新社今天報導，中國大陸國家安全生產監督管理總局局長楊煥寧24日在談及今年煤礦重特大事故比例上升時說，原本知道煤炭價格一上漲問題會多，但是沒有想到衝擊力會這麼大。

他說，大陸今年煤礦整體事故下降10%，但另一方面重特大事故上升，今年1至11月份發生9起，2015年同期只有4起，起數成長125%，死亡人數增加128.8%。

楊煥寧坦承，「我們做安全監管工作，也感覺自己工作沒做好，深感愧疚。」

他說，從這9起重特大事故來看，這些煤礦礦場按照大陸國務院文件規定和部門規定屬於應該退出和關閉的，且普遍存在著違法違規生產，9起事故中4起都存在著越界偷採，1起屬於停產後，沒有經過恢復驗收就擅自生產。1051224

(中央社)