冬季暴風雪來襲 美西警戒

我要評比

氣象預報員今天表示，美國西部及中西部將遭遇冬季暴風雪襲擊，預估將降下大雪和凍雨。這將使要在週末開車上路的數百萬渡假民眾叫苦連天。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，已對內華達州、科羅拉多州、南北達科他州至明尼蘇達州發布冬季暴風雪警報，今天和明天預估將降下5到38公分降雪，以及出現強風。

國家氣象局指出：「耶誕節北部平原部分地區可能出現暴風雪，大雪及時速超過60英里的陣風，將對用路人帶來危險。」

美國汽車協會（AAA）預估，耶誕假期將有9400萬人開車出遊。惡劣天候將影響當中部分人的計畫。

國家氣象局預測，從新墨西哥州到東北部威斯康辛州，這週末將降下凍雨和小雪。

國家氣象局並說，預估德州北部、 奧克拉荷馬州中部、堪薩斯州南部及密蘇里州，今明2天將出現大雷雨和時速45英里強風。（譯者：中央社蔡佳伶）1051224

(中央社)