穿戴納粹標誌或軍服 在法國是犯罪
台灣的高中生在校園活動中扮裝成納粹，引起各方譴責。若在法國，公開佩戴納粹標誌、穿著納粹軍服，除了應受道德譴責之外，還屬犯罪行為。
德國納粹於第二次世界大戰期間殺害數百萬名猶太人，是人類史上最慘重的大規模種族迫害之一，至今仍有當年的共犯受審，即使他們已年近百歲，仍無法逃過制裁。
歐洲國家對納粹議題極度小心，也極度敏感。根據法國刑法規定，公開佩戴、展示納粹標誌和象徵，或穿著納粹軍服，均屬於犯罪行為，要罰1500歐元（約新台幣5萬400元），除非是電影、戲劇或歷史議題的展覽有其必要，不在此限。
為了避免有人拿納粹相關物品做為朝拜象徵，法國也不允許販售與納粹有關的物品。2014年，法國文化部就禁止巴黎1場拍賣納粹領袖希特勒（Adolf Hitler）生前所有物的活動。
不僅穿戴納粹服飾屬於犯罪，若發表支持納粹的言論、否認納粹屠殺的歷史事實，更涉及「反人類罪」，情節重大者，可處以1年有期徒刑和4萬5000歐元罰金。
法國脫口秀藝人狄爾多尼（Dieudonne）因數度做出嘲諷納粹屠殺猶太人的表演，涉及挑起種族仇恨，被判處兩個月有期徒刑和1萬歐元罰金。
去年，極右派政黨民族陣線（FN）創黨元老雷朋（Jean-Marie Le Pen）在電視訪問中提到，「毒氣室是二戰歷史上的一個『細節』」，就讓法庭認定他犯下「反人類罪」，判處3萬歐元罰金。1051224
(中央社)
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