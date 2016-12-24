鄭麗君觀影有感 從關懷新住民做起

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文化部長鄭麗君今天與新住民朋友觀賞電影「再見瓦城」，沉痛結局讓她深有感觸表示，「要從關懷本地新住民開始，並回到心靈最柔軟的地方」。

文化部下午在台北舉辦新南向文化交流系列活動，鄭麗君現場頒發新住民文化服務大使感謝狀與獎座給來自印尼的林達、施鷺音與越南籍阮芳花、阮玉梅、黎于菲、陳秀萍。

鄭麗君表示，感謝6位新住民在台灣博物館擔任導覽志工，光工作與照顧家庭就很忙碌，仍抽空來上課、準備導覽，就像民間外交大使，讓更多新住民走入博物館，作為台灣與東南亞橋梁，建立彼此更深認識。

林達說，有很多新住民會在博物館外走走，卻不會進去參觀，「聽到用自己的母語、印尼文講述的台灣歷史，他們就很高興」。

活動邀在場新住民觀賞導演趙德胤執導的「再見瓦城」，並回顧趙德胤榮獲第53屆金馬獎年度台灣傑出電影工作者感言，來自緬甸的趙德胤表示，在故鄉時滿腦子想的只有「生存」，家人支持讓他得以來台唸書、踏上電影路，台灣是他創造奇蹟的地方。

電影沉痛寫實結局，讓鄭麗君深有感觸表示，「電影給我很大的提醒，要從關懷本地新住民開始，並回到心靈最柔軟的地方，珍惜彼此生活在一起」，電影拉近台、緬距離，讓人身歷其境、發揮同理心貼近感受當地真實故事。

她說，新住民選擇台灣當新故鄉，帶入母國文化，讓台灣社會更多元，文化部已開始將台博館經驗推廣到其他館所，號召更多新住民志工，透過共同對這塊土地的了解，創造台灣新文化。1051224

(中央社)