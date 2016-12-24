103天聲光絢爛！碧潭水舞秀演繹「赤壁懷古」憶三國

碧潭水舞秀24日在多彩燈光和音樂交織的瑰麗風景中啟用。（鄭明裕攝，新北市觀旅局提供）

整整103天！從今年耶誕到明年春天！來碧潭不僅僅能看吊橋、品美味小吃，到了夜晚還能欣賞炫麗水舞秀！選在浪漫耶誕夜，新北市長朱立倫今（24日晚）也碧潭水舞啟用典禮時指出，為了賦予水舞更豐富的表情，碧潭水舞共量身打造7個曲目這三個多月內分階段演出。水舞秀不僅聲光效果佳，樂曲也很精彩，如「赤壁」是源自碧潭雅稱小赤壁，從而以赤壁懷古的角度譜寫宏偉的曲風。

新北市長朱立倫今（24日晚）也碧潭水舞啟用典禮。（新北市觀旅局提供）

碧潭水舞24日在多彩燈光和音樂交織的瑰麗風景中啟用，遊客齊聚新店溪畔欣賞這場視覺及聽覺雙重饗宴，碧潭水舞儼然成為近期新北市最熱門的旅遊話題。碧潭水舞自105年12月25日至106年4月5日止，每晚6:00到8:30每逢整點和半點都可欣賞。

碧潭水舞秀自105年12月25日至106年4月5日止，每晚6:00到8:30每逢整點和半點都可欣賞。（鄭明裕攝，新北市觀旅局提供）

碧潭水舞每晚呈現2種曲目，率先登場的「赤壁」和「鐵達尼」將演出至1月22日，每種曲目長度約5分鐘左右。其他還有碧潭風情、鐵達尼、奇幻阿拉丁、雋永民謠組曲，春節和兒童節連假期間也會配合節日推出相應的曲目。

朱市長指出，碧潭水舞是艱難的創舉，因為它的場地不是封閉式的水池，而是在開放的新店溪水域，包括燈光、噴頭及浮台的固定都需要更高的技術。朱市長還稱讚碧潭水舞有國際級的水準，因為這是國內首次採用立體式水舞技術，水型由三個直徑十米圓形所組成，搭配國內廠商自行開發製造3D噴頭。

朱市長鼓勵民眾把握105年12月25日至106年4月5日這段期間到碧潭旅遊，當地除了有起伏低緩的和美山以及綿延的河濱自行車道，適合情侶、親子一同出遊。

遊客欣賞碧潭水舞秀。（新北市觀旅局提供）

碧潭水舞啟用當晚另外安排5人爵士樂隊Exactly Band帶來輕鬆的音符，甚至下午2點便有音樂會節目，由知名音樂人趙家駒、李兆雄以及台北大眾交響樂團演出，眾多遊客聚集在新店溪畔聆聽古典樂和爵士樂，場面熱鬧非凡。

碧潭吊橋美麗夜景。（達志影像／shutterstock提供）

碧潭有歷史悠久的吊橋、瑠公圳遺址、吸引攝影愛好者的吊橋光雕、全台唯一的人力擺渡等，都值得遊客造訪，行程充裕還可以到隔壁的烏來山區泡溫泉、觀賞烏來瀑布，歡迎大小朋友來新店烏來一日遊，共度美好回憶！

碧潭3D水舞秀

碧潭3D水舞秀。（鄭明裕攝，新北市觀旅局提供）

日期：105年12月24日～106年4月5日

時間：晚上18:00、18:30、19:00、19:30、20:00、20:30（12月24日18:00除外）v

(中時電子報)

2016碧潭水舞完整版第一部。（影片由新北市觀旅局製作，取自YouTube）