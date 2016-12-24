新北平安夜　萬名教友詩歌大合唱

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新北市府今晚在市民廣場舉辦新北平安夜，市長朱立倫與全市29區、50個教會及上萬名教友合唱詩歌，為市民祈福。（孟祥傑攝）

新北市府今晚在市民廣場舉辦新北平安夜，市長朱立倫與全市29區、50個教會及上萬名教友合唱詩歌，為市民祈福。（孟祥傑攝）

新北市府今天下午在市民廣場舉辦平安夜愛心園遊會，招募耶誕女郎發送糖果，直播網紅𡛂米兒也一起加入。（孟祥傑攝）

2016新北平安夜今天（24日）晚間在市民廣場舉行，新北市長朱立倫與全市29區50大教會共近萬名教友一同大合唱詩歌，其中來自烏來、板橋、新莊等地超過百名原住民教友，特別穿著傳統服飾合唱，讓今年的平安夜「原」味十足。

活動今天下午由愛心園遊會揭開序幕，現場40個攤位均由教會設攤，所有薑餅人、火雞等美食也都是教友手工製作，義賣所得將全數捐贈新北市家扶中心、智障者家長協會、愛立發展中心等社福公益團體，將愛心送到各角落。

市府員工還特別組成耶誕女郎、耶誕老人快閃團，與皮卡丘、小小兵等玩偶發送糖果給小朋友，吸引小朋友爭相索取與合照，總重2公斤的糖果瞬間秒殺送完。

晚會重頭戲除萬人合唱詩歌外，也邀請王宏恩、黃美珍與張芸京3名人氣偶像接力開唱，另有阿卡貝拉團體玩聲樂團、天韻合唱團一同演出。

朱立倫表示，新北平安夜6年來每年都由各區教會共同舉辦分享福音，市府感謝所有教會的付出與努力，帶給民眾溫馨的平安夜，也祝福所有市民都能平安、健康、快樂；朱立倫也跟教友們分送聖誕禮物給家扶中心小朋友，希望他們都能快樂長大。

民政局長江俊霆表示，今年參加新北平安夜的教會與教友人數是歷年最多一次，各地原民教會也熱情參與，活動結合新北各大特色餐廳的美食優惠及最新的AR虛擬實境技術祝禱，帶給所有市民幸福平安的平安夜，提供優惠的美食餐廳訊息，可上民政局網站查詢。

(中時)