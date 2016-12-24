獅子軍耶誕簽名會 台南市民歡樂參與
今日是一年一度耶誕夜佳節，延續統一獅與在地商圈結合，繼Focus時尚百貨、海安商圈踩燈節活動，下午統一獅前進友愛國華商圈，並與淺草新天地自治會、沙卡里巴商圈，共同歡慶耶誕佳節。當天的歲末踩街活動，更邀請了KoSwing樂團，藉著音樂曲目，將紐奧良爵士帶入台南人在地生活，讓踩街活動充滿熱鬧耶誕氣氛。
今日統一獅球星傅于剛、廖文揚郭峻偉及郭力瑋，現身淺草新天地及友愛商圈統一超商門市，成為今日友愛國華商圈歡慶耶誕最大驚喜，現場吸引許多台南市民一起參與簽名會活動。今日活動友愛國華商圈除了特別邀請統一獅選手出席外，也特別準備限量簽名球，提供民眾免費索取，現場排隊參與簽名會，也讓許多民眾能夠近距離跟職棒選手索取簽名號碼排，真的很值得。
除了統一獅球星簽名會外，耶誕佳節統一獅超人氣吉祥物萊恩與黑貓宅急便庫樂貓及雪樂貓也出現友愛國華商圈和市民一起近距離拍照，熱鬧耶誕踩街活動搭配了KoSwing樂團即興表演。讓先場熱鬧滿分。
傅于剛表示：「球季休息一陣子了，好久沒看這麼多熱情球迷們，很期待明年球季開打，再過兩週就要春訓，最近也安排自主訓練，維持自己的狀況，希望明年春訓時，能夠更進入狀況，讓自己開季就能維持好狀況，對球隊有幫助。」
結束本日活動，2017年統一獅春訓開訓預計1月8 日南紡購物中心熱鬧舉辦，屆時歡迎喜歡棒球民眾們一起蒞臨共襄盛舉。
(中時電子報)
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