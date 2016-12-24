麗寶Outlet試營運　單日吸客逾5萬人潮

台中「麗寶Outlet Mall」今日試營運，由於祭出多項好禮優惠。（圖／曾麗芳）

台中「麗寶Outlet Mall」單日吸客逾5萬人潮。（圖／曾麗芳）

麗寶集團砸下逾30億元重金打造、中台灣最大的「麗寶Outlet Mall」，今（24）日搶在耶誕節試營運，由於祭出多項好禮優惠，單日預估湧入超過5萬人潮，排隊車潮擠爆園區週邊，人潮還從美食區一路滿到福容大飯店，不僅帶動住房客滿，飯店附屬餐廳同樣人潮滿滿；不僅如此，麗寶Outlet Mall祭出「滿千享百遊樂園」及「星光票買1送1」策略奏效，麗寶樂園單日就湧入逾5,000人潮、呈倍數成長！

專程南下視察試營運首日情況的麗寶集團董事長吳寶田，看到擁有1,000個座位區的美食廣場、人潮大爆滿時顯得相當開心，直說：「台灣沒有像麗寶這樣完整的渡假區」、「麗寶Outlet Mall的動線真的很好，完全不輸國外」，言下之意，對於麗寶Outlet Mall明年1月15日正式開幕的業績表現，顯得信心滿滿。

由於台中市政府舉辦的「台中國際花毯節」，今年主場地就在后里區，自12月24日起至明年1月8日，預期可吸引超過百萬的賞花人潮。由於花毯節距離麗寶樂園不遠，麗寶樂園搶搭花毯節順風車，自今日起開闢免費專車接送遊客來回花毯節與麗寶，帶動麗寶Outle今日一整天吸引超過5萬人潮湧入，整個商場萬頭鑽動。

由於台中花毯節也在今日同步開幕，一大早高速公路中部路段就出現車潮，加上麗寶樂園也是接駁車轉運站；此外，麗寶樂園度假區今日起也在台中朝馬國光站設立免費接駁專車，假日加開15分鐘一班，平日1小時一班，上午10點到晚上7點半，免費來回輸運購物人潮。

麗寶集團月眉國際開發副董事長陳志鴻表示，麗寶Outlet Mall進駐廠商多達120家，都是國內外知名品牌，麗寶為此與台中市政府舉辦聯合徵才，一口氣釋出1,000個職缺；此外，因應「一例一休」，麗寶也將增聘人力，估計直接與間接的員工人數多達3,000人，「麗寶對后里地方真的貢獻不少」。

今日上午率領一級主管開門迎接顧客的陳志鴻強調，麗寶樂園已經是賺錢的主題樂園，今年在轉型擴大為麗寶樂園渡假區（含水陸雙樂園、福容大飯店與麗寶Outlet）後，「明年就會更賺錢了」，未來麗寶將規劃推動股票上市櫃，但基本上要等麗寶樂園渡假區獲利穩定後再看時機了。

麗寶集團以回饋鄉里、造福地方的企業理念，深耕中台灣超過10年；而麗寶Outlet Mall籌備規劃3年以上，投資超過30億元，並重金禮聘日本愛知博覽會總策畫福井昌平、知名PROD、BAC團隊規畫營運，整體規劃、景觀設計等都有國際級大師設計，外觀打造兼具義大利菲諾港的浪漫度假風格。

(工商)