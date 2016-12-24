新加坡耶誕大餐 超浪漫最棒享受

今天是平安夜，新加坡也充滿慶祝耶誕節氣氛，除前往烏節路商圈的餐廳和家人享用耶誕大餐，也有不少人選擇住進新加坡本地飯店，共度耶誕氣息的浪漫夜晚。

新加坡各地區商圈裡百貨公司，早早掛起不同的耶誕燈飾，讓全島均沉浸在耶誕氣氛中，今天雖天公不作美，傾盆大雨並未澆熄年輕人慶祝耶誕的好心情。

商圈裡人潮不斷，耶誕大餐更是今晚餐廳最熱門的餐點，除國際旅人利用在新加坡旅遊機會，享用超浪漫最棒享受、具有南洋風情的耶誕大餐外，許多在新加坡工作的外籍勞工，也三五成群的在烏節路商圈感受耶誕節氣氛。

新加坡新傳媒8頻道新聞報導說，不少人選擇新加坡本地酒店或度假屋慶祝耶誕節，部分的度假村早已爆滿。1051224

(中央社)