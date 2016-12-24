陸網路詐騙偷天換日 貼假二維碼盜刷

中國大陸廣東省佛山市一些商戶最近發現，顧客明明以手機刷了二維碼付錢，自己卻收不到。警方調查發現，這些店鋪的收款二維碼已被偷偷貼上一個更小的虛假二維碼，錢被盜刷，僅需3秒鐘。

中國大陸央視、新京報微博等媒體今天報導了大陸網路詐騙上述這種「偷天換日」的最新手法。

大陸網友紛紛評論說，「中國人在發明邪惡方面，絕對是世界一流的！聰明才智都用在這裡」、「所以商家還是要買個掃描槍連著自己的系統和帳號，二維碼貼在外面就會這樣。」1051224

(中央社)