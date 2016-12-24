UN要以色列停止屯墾 哈瑪斯大表歡迎

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聯合國安理會表決通過，要求以色列停止在巴勒斯坦領土的屯墾。巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）今天歡迎這項劃時代決議，表示這是「重大發展」。

安理會昨天在美國放棄投票下，表決通過這項譴責以色列的決議。以色列是美國在中東的最親密盟友。

掌管加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯，與掌管占領區約旦河西岸（West Bank）的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）轄下法塔組織（Fatah）之間，仍具很深分歧。

哈瑪斯發言人巴荷姆（Fawzy Barhoum）表示：「哈瑪斯很感激各國在安理會為巴勒斯坦人的土地權投下一票。」

他說，「我們向國際立場有如此重大進展致敬」；並呼籲採取更多這類行動，以「終結占領」。（譯者：中央社蔡佳伶）1051224

(中央社)