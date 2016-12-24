大陸婦聯：一半以上一孩家庭不打算生第二胎

大陸全面開放二孩政策已滿一年，但根據大陸全國婦聯調查顯示，有53.3%已有一個小孩的家庭沒有生第二胎的意願。

大陸全國婦聯23日發布「全面實施兩孩政策對家庭教育的影響」調查報告，對大陸的10個省分21個市區，調查0到15歲的上萬名兒童及其父母生育第二胎的意願，報告顯示，有53.3%的一孩家庭沒有生第二胎的意願，另外在高學歷的受訪者中，有6成以上的家庭不願生育第二胎。

報告指出，教育、醫療、衛生、生活環境等壓力是影響大陸家庭生育第二胎的最主要因素，尤其在北京，有70%的父母認為家庭的經濟狀況，和由誰照顧小孩是目前最頭痛的問題。

(旺報)