南韓大學教授票選年度成語 「君舟民水」
南韓媒體報導，南韓大學教授所選的2016年年度成語為「君舟民水」，似乎反映了南韓今年的政局動盪。
大陸中新社引述韓媒《教授新聞》報社，在本月20日至22日期間，以南韓各地大學教授611人為對象，用電子郵件的方式進行了問卷調查。
調查結果顯示，選擇「君舟民水」為2016年年度成語的教授有198人，以32.4%的比率占第一名；「君舟民水」原見《荀子•哀公》篇，意思是古代的君主就像船，老百姓就像是水，水可以載舟，也可以覆舟，意思是老百姓可以扶持你做君主，也可以推翻君主。
學教授所選的年度成語排名第二是「逆天者亡」，有176位教授投票；第三是有113位教授所選的「露積成海」。
(旺報)
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