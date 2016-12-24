首爾第9次反朴槿惠遊行 警方出動

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南韓當地時間24日下午，大批民眾再聚集首爾街頭，要求南韓總統朴槿惠下台。此次是南韓持續舉行第9次「反朴槿惠」燭光遊行；另一方面，在首爾德壽宮前，親朴槿惠團體將舉行「彈劾無效」的集會。警方將出動大批警力，以避免發生衝突。

燭光遊行主辦單位表示，當地時間24日下午5時開始，在首爾光化門廣場前，舉行大規模的集會。一小時後，開始向青瓦台和憲法法院以及國務總理官邸等3個地方行進，要求朴槿惠立即下台，憲法法院早日對彈劾案作出裁決。

此外，首爾廣場抗議現場也將舉辦「朴槿惠下台」的耶誕演唱會，預計會有多名演藝人員上台演出。

本月17日，南韓大批民眾展開第8次燭光集會，要求因「干政門」遭彈劾的總統朴槿惠立即下台。其間，有示威者與在附近集會的朴槿惠支持者發生衝突。反朴槿惠示威者在首爾市中心集會，隨後兵分三路，遊行至青瓦台、總理辦公室及憲法法院。主辦單位聲稱，有65萬人參加了此次集會。

(旺報)