首爾第9次反朴槿惠遊行 警方出動
南韓當地時間24日下午，大批民眾再聚集首爾街頭，要求南韓總統朴槿惠下台。此次是南韓持續舉行第9次「反朴槿惠」燭光遊行；另一方面，在首爾德壽宮前，親朴槿惠團體將舉行「彈劾無效」的集會。警方將出動大批警力，以避免發生衝突。
燭光遊行主辦單位表示，當地時間24日下午5時開始，在首爾光化門廣場前，舉行大規模的集會。一小時後，開始向青瓦台和憲法法院以及國務總理官邸等3個地方行進，要求朴槿惠立即下台，憲法法院早日對彈劾案作出裁決。
此外，首爾廣場抗議現場也將舉辦「朴槿惠下台」的耶誕演唱會，預計會有多名演藝人員上台演出。
本月17日，南韓大批民眾展開第8次燭光集會，要求因「干政門」遭彈劾的總統朴槿惠立即下台。其間，有示威者與在附近集會的朴槿惠支持者發生衝突。反朴槿惠示威者在首爾市中心集會，隨後兵分三路，遊行至青瓦台、總理辦公室及憲法法院。主辦單位聲稱，有65萬人參加了此次集會。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。