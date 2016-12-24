SBL》還是拿璞園沒轍 金酒跨季對戰23連敗

戴維斯24日攻下24分、16籃板，看起來完全不像感冒剛好模樣。(中華籃協提供)

就算少了簡浩(踝傷)、陳子威(UBA)等主力，璞園24日仍靠抱病上場的「新台灣人」戴維斯貢獻24分、16籃板，以及末節一波14比0猛攻，最終82比71逆轉擊潰金酒，讓金酒無奈吞下跨季對戰23連敗，怎麼就贏不了璞園。

璞園總教練麥班達表示，主要是心態有調整，不管裁判怎麼吹，球員只需專注在可以控制事情上就好，果然到了末節，球員仍能維持強度，持續製造對方一大堆失誤，「至於戴維斯為何感冒還打這麼好，大概是想好好過聖誕節吧。」

能拿本季新高24分，戴維斯的回應相當有趣，「既然可拿本季新高，所以我的身體當然沒事，上場打球是我的工作，多虧昨天教練有讓我少打一點，今天真的好很多了，其實我只是效法喬丹抱病上場精神，他可以做到，我也可以。」

菲爾普斯雖替金酒拿下28分、10籃板，卻在末節得分掛蛋，造成金酒最後1節進攻失常，金酒總教練楊哲宜說：「我想對方刻意在末節縮小針對菲爾普斯的防守圈，感覺出現效果，我不希望他太多外線出手，那不是我想要的。」

(中時電子報)