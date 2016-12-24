《我在故宮修文物》捧紅「故宮鄭少秋」王津
以北京故宮博物院「平安北京」整修工程為基礎的3集紀錄片《我在故宮修文物》，今年初在「嗶哩嗶哩」網站播出後，已被點擊播放數百萬次、近5萬條「彈幕」討論；同名電影16日在大陸上映後，雖然至今票房不到千萬元人民幣，但話題性不減，也讓主角之一的故宮鐘表修復室王津師傅一炮而紅，被網友稱為「故宮男神」、「故宮鄭少秋」。
在故宮工作了近40年的宮廷鐘表修復師王津，謙稱自己不太上網，全靠徒弟轉述；至於被封「男神」，他歸功於故宮和文物的魅力大，感染了觀眾。他表示，為了宣傳電影，曾隨片在北京、武漢、南京、杭州、上海、瀋陽等地出席見面會，與年輕觀眾分享故宮文物魅力與修復故事，反應熱烈，讓他對文物保護事業的未來充滿希望。
被問到工匠生涯中最難修的器物，王津不諱言，是瑞士鐘表大師路易斯‧羅卡特在清道光9年製造的「變魔術人鐘」，鐘內有1個變戲法的老人，手中拿著豆子、小球。運轉時，鐘頂的小鳥會不斷張嘴、轉身、擺動翅膀，身下圓球隨之轉動，3個圓盤也同時不斷變色轉動。
王津從1998年就打算動手修復，但因座鐘計有1000多個零件，組裝成7套系統、5套機械聯動，底盤的齒輪多得就像「迷宮」，連瑞士鐘錶專家都不敢修這個公認世界上最複雜的西洋鐘表。最後，他在徒弟亓昊楠的輔助下，2010年完成修復，曾在荷蘭展出半年，如今已被完好地入庫保存。
王津也透露，因為《我在故宮修文物》走紅，今年大陸公務員考試，有1萬多人報考故宮的職位。
《我在故宮修文物》昨天（23日）順利抽中來台上映配額，2017年將在台灣上映，特別透過電影官方微博向台灣觀眾問好。
(旺報)
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