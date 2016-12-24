聖誕復古野餐趴 大批古人嗨翻故宮

大批民眾著古裝湧入故宮參加野餐活動。(圖/時藝多媒體提供)

民眾著古裝至故宮參加野餐活動。(圖/時藝多媒體提供)

「來故宮跟朕一起野餐吧！」聖誕節歡樂慶祝的氛圍，已成為全世界重要的節慶消費活動之一，國立故宮博物院在12/24舉辦聖誕復古野餐趴，大批古人湧入故宮至善園進行野餐派對。前100組報名進場，還可獲得清明上河圖野餐墊，著古裝進場，再抽故宮晶華國寶宴，現場更有復古遊戲。想要祈願的民眾還能到故宮附設博物館商店，購買指定款明信片，例如：翠玉白菜諧音求「百財」、肉形石寓意求「小鮮肉」等9款，不僅意涵逗趣，同樣也能以小搏大抽國寶宴。今年故宮規畫多項活動，送出多款超人氣商品及12套故宮晶華國寶宴大餐，讓你好好迎聖誕、慶跨年。

現場舉辦國樂LIVE演奏會增添復古氣氛。(圖/時藝多媒體提供)

故宮復古野餐 滋味很穿越

「古人也夯野餐？」故宮在12/24推出復古野餐活動，民眾可於國立故宮博物院的至善園區內進行野餐活動，前100組報名進場，還可免費獲得全球限量清明上河圖野餐墊。為鼓勵民眾融入古色古香的至善園美景，穿著古裝來參加，還能加碼參加抽獎，不僅人人有獎，最大獎特別提供2名以故宮文物作為菜色主題的「故宮晶華國寶宴」（價值3,800元），抽中當天即可享用最復古的聖誕大餐。當天吸引現場包括皇上、格格以及漢服等不同主題的民眾穿搭。現場更有美女國樂Live演奏、復古互動遊戲以及有獎徵答拿故宮國寶衍生商品等活動，國寶級的野餐趴，穿越時空來故宮中國風庭院野餐及遊園，民眾能以另類角度發掘故宮文物裡的趣味元素。

復古套圈圈遊戲，套中即可帶回故宮文創商品。(圖/時藝多媒體提供)

國寶許願樹 許你小鮮肉

「汝等願望，朕准了。」除了戶外野餐活動，故宮聖誕氣氛也延伸到館內，即日起至106/01/02，於故宮博物院附設商店B1多寶格購買指定9款明信片任一款，即贈抽獎券。將心願寫下，並懸掛於聖誕樹上，讓你心想事成，每款明信片，各象徵不同意涵，翠玉白菜諧音「百財」、肉形石寓意求「小鮮肉」、白瓷嬰兒枕象徵「求子順產」、同安船求事業一帆風順、聖旨明信片讓朕下旨願望都實現、密奏明信片則可以偷偷傾訴秘密願望、欽定一甲第一名求金榜題名、黃帝蝦蟇經求身體健康，以及芙蓉古畫求桃花朵朵開。年輕化及創意化的活動發想，不僅顛覆傳統，也讓更多年輕族群更親近故宮。

消費滿額 聖上也有請

活動期間於故宮博物院附設商店（北院），單筆消費滿2,000元，加贈一張許願卡及抽獎券，中獎機率再翻倍；故宮精品網路商城同步也享消費滿額抽國寶宴機會，並推出「聖誕禮物推薦」專區，包括兵器環保筷、墜馬髻頸枕、帝后酒瓶塞、封條行李束帶、清明上河圖音樂鈴以及結合APP的故宮花樣桌曆等等，皆是耶誕節送禮首選。

故宮國寶宴 翠玉白菜吃下肚

故宮晶華招牌「國寶宴」（價值3,800元），菜色內容與餐具器皿的設計緊密的與故宮文物結合，料理擬真國寶文物。像是翠玉白菜，食材選用娃娃菜，並用櫻花蝦替代原本翠玉白菜上的螽斯和蝗蟲，饒富趣味與美味。國寶宴更以小蹄膀肉，臨摹故宮國寶肉形石，包括多寶閣甜點集以及鮮果毛公鼎等料理，不僅讓人透過料理了解中華文化及美食的博大精深，更帶給食客視覺與味覺的驚喜饗宴。迎聖誕、慶跨年，國立故宮博物院今年替你創造最難忘的回憶。

(中時電子報)