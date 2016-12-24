從耶誕high到新年 天王製作人Diplo將來台
從耶誕節連續假期起，北市有一連串的活動。除一級戰場信義區的夜店的耶誕派對、跨年晚會煙火，還有20多家業者共同打造的燈光秀外，新年過後曾擔任小賈斯汀、雷哈娜的天王製作人Diplo也將來台灣，舉行亞洲巡迴演唱會第一次台灣站演出，要讓民眾從耶誕開始一路High到新年。
在耶誕節假期，信義區除了101的「史特拉斯耶誕市集」，還有業者串連各式貨櫃屋，內含各式特色美食，「貴婦百貨」BELLAVITA也打造雪白童話小鎮。此外，齊聚在信義區的夜店也有一連串活動，包括Elektro從23日的DJ Unity開始，24日平安夜舉辦「聖誕瘋歡」，25日還有「聖誕平安日」派對等，讓商圈熱鬧滾滾。
今年跨年夜，除了101的煙火，還有20多家業者聯合舉辦「燈光秀」，附近的ATT for Fun大樓店家特別開放露天空間讓民眾能近距離觀賞，再加上現場DJ強力放送音樂，民眾肯定會有不同感受。
跨完年後，來自美國最具創意能量的電子音樂鬼才迪波洛(DIPLO)也將來台，1月8日在台大體育館舉行第一次在台大型演唱會。主辦單位表示，Diplo在2年內入榜史上百大DJ 6次，是小賈斯汀、雷哈娜等巨星的專屬製作人，曾多次獲得葛萊美獎，門票開賣即秒殺，讓許多粉絲引頸期盼。
(中時)
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