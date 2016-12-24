教育比勝負重要 明道7人遭禁賽輸球

UBA公開男一級預賽，明道大學今天共有7名球員因違反球隊規定遭教練禁賽，最終以55比65敗給高雄師大。明道教練沈欣漢賽後強調，「教育比勝負重要，還是要重視學生的本質。」

105學年度大專籃賽（UBA）公開男一級預賽第2階段移師高雄，23至25日兵分兩路在高雄師大、義守大學進行，上屆亞軍明道目前1勝4敗，但對於禁賽事件，沈欣漢認為，戰績對他而言還好，若不殺雞儆猴，整個球隊就會瓦解掉。

少了主力球員的明道，在下半場頻頻出現失誤，一度連運球過半場都有困難，高雄師大趁勢頻頻快攻，拉開比分，邱家佑的三分彈，更把優勢擴大到22分。

第4節明道一度追成個位數落後，不過邱家佑的外線再度發威，最後5秒，吳曉謹雙手扣籃，幫助高雄師大在比賽劃下美麗句點。

高師大昨天在自家主場近鄉情怯，表現失常險勝對手，教練徐耀輝今天表示，「今天有好一點了。」但目前先發後衛楊連政還是大一，因此球隊有時還是不穩定。1051224

(中央社)