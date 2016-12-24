37歲韓瑜久違搭捷運上課 凍齡根本學生妹
37歲女星韓瑜擁有雪白肌膚、水汪大眼，是不少人心中的女神，今（24日）一早她一身樸素裝扮，透露要搭捷運去上課，清純樣貌被讚根本就是大學生！
韓瑜今早心血來潮決定要搭捷運去上課，但因長時間沒搭捷運的關係，很怕自己鬧出笑話，內心是興奮又緊張，並隨文附上在捷運站的自拍照。畫面中，她梳起包子頭，一身黑色棒球外套搭配牛仔褲，簡單卻又不失活力，雖然戴上口罩沒露全臉，但一雙炯炯有神的水靈大眼，仍藏不住女神級美貌，網友見了直誇韓瑜超凍齡，看起來完全不像37歲，讚她是趕早八的大學生一點也不為過。
(中時電子報)
關鍵字：韓瑜
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