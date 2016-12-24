偵辦柏林恐攻 突尼西亞捕3嫌
突尼西亞內政部今天表示，突國已逮捕德國柏林卡車攻擊嫌犯艾姆里（Anis Amri）的外甥以及另2名與艾姆里「有關」的聖戰主義嫌犯。
突尼西亞內政部發表聲明說，這3名嫌犯的年齡介於18至27歲之間，在昨天落網，都是1個「與艾姆里有關的．．．恐怖主義分會」成員。
聲明中並未認定，這3名嫌犯與德國柏林19日恐攻案有直接關係；只表示，艾姆里曾送錢給外甥，並鼓勵外甥對伊斯蘭國（IS）效忠。
聲明中說：「這個分會的成員之一是這名恐怖分子（艾姆里）的姊妹之子，他在調查期間承認，他曾透過（通訊軟體）Telegram與舅舅連繫。」
這名外甥並向調查人員供稱，艾姆里曾郵寄金錢給他，以使他能「前往德國會面」。
聲明中說，這名外甥表示，艾姆里是德國1個聖戰團體「阿布瓦拉旅」（Abu al─Walaa）的領導人。1051224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。