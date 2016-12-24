偵辦柏林恐攻 突尼西亞捕3嫌

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突尼西亞內政部今天表示，突國已逮捕德國柏林卡車攻擊嫌犯艾姆里（Anis Amri）的外甥以及另2名與艾姆里「有關」的聖戰主義嫌犯。

突尼西亞內政部發表聲明說，這3名嫌犯的年齡介於18至27歲之間，在昨天落網，都是1個「與艾姆里有關的．．．恐怖主義分會」成員。

聲明中並未認定，這3名嫌犯與德國柏林19日恐攻案有直接關係；只表示，艾姆里曾送錢給外甥，並鼓勵外甥對伊斯蘭國（IS）效忠。

聲明中說：「這個分會的成員之一是這名恐怖分子（艾姆里）的姊妹之子，他在調查期間承認，他曾透過（通訊軟體）Telegram與舅舅連繫。」

這名外甥並向調查人員供稱，艾姆里曾郵寄金錢給他，以使他能「前往德國會面」。

聲明中說，這名外甥表示，艾姆里是德國1個聖戰團體「阿布瓦拉旅」（Abu al─Walaa）的領導人。1051224

(中央社)