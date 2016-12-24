陸網文談不像話男星 王寶強胡歌入榜

中國大陸網友一篇「2016不像話男星」受到網友關注，文中提到藝人王寶強與太太馬蓉婚變，堪稱2016年最狗血劇情。至於藝人胡歌帥氣、有錢，又有本事，竟然還單身，「也太不像話了」。

這篇文章把王寶強選為「2016不像話男星」的第一名，因為他公開指責老婆出軌，離婚戲碼被譽為2016年最狗血的劇情。

胡歌在這篇文章中名列「2016不像話男星」第七名，主因是他身為大陸一線當紅的男明星，身邊的小夥伴們紛紛都結婚了，唯獨他還單身，讓很多大陸網友因此抱不平，認為他也太挑剔了，「也太不像話了」。

曾獲得金馬獎影帝與今年金馬獎最佳導演的馮小剛，在這篇文章中名列第十。入選的原因是身為一線大導演，卻因為電影「我不是潘金蓮」在大陸院線上片率一事，與大陸萬達集團董事長王健林之子王思聰在網路上公開撰文互罵，實在與他的的身分很不匹配。1051224

(中央社)