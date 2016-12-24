陝西農民自掏腰包110萬修路 竟被官方要求拆

農民自掏腰包110萬修路，卻被要求拆除。(圖片來源：騰訊網)

西安農民村內原本是條土路，一下雨人都進不來。(圖片來源 ：騰訊網)

「這原本是條土路，一下雨人都進不來。」西安農民查丁自掏腰包24萬元人民幣，折合約台幣110萬元，將原本的泥土村道，換成水泥道路，沒想到卻被西安市國土局及城管部門要求拆除，他百思不解地說，做好事為啥就這麼難？

查丁說，曾找過村委會要求修路，但村幹部說村裏拿不出錢。於是他自掏腰包修路，修出一條路長210公尺，寬10公尺的水泥路。查丁坦承，修路是有私心，這條路連接34戶村民，包括他家在內。再者，他修的足球場也在這條路的一側外。

不過，修好路後，他很快收到一分通告。說他擅自占地建設屬於違法，應無條件拆除，如果不拆，一旦由國家執行，還要負擔拆除費。但農民說，修路時有國土部門來拍照，但沒有不讓修路，現在又說這是違建。

不過，過了自拆期限，也沒人來強拆，一問才被告知，修繕道路，應由村裡向上級打報告申請，依此現況，查丁只能找村裡開證明，這原是一條老路，再去補辦手續即可。

(旺報)