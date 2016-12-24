大小S曬合照相似度9成 網友傻傻分不清

大小S曬合照。（取自新浪微博＠大S）

今天（24日）平安夜，大S、小S相約在一家餐廳過節，特別在微博po微笑自拍合照，向粉絲們送上祝福：「平安喜樂 大家快樂」。

恰好最近大S剪了俐落短髮，和小S臉靠臉，一樣的眉眼、鼻子、髮型、微笑，網友驚歎：「大小S傻傻分不清！」也有網友調侃姊妹倆：「美了那麽多年不累嗎？」

大s還放上女兒小玥兒光腳在餐廳玩耍，和聖誔老人雕像合照的逗趣照。

(旺報)