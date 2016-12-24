吳玉山：兩岸研究攸關國家生死 政府應重視
政大東亞所24日舉行所慶並紀念創所所長吳俊才逝世20周年，吳俊才之子，中研院院士吳玉山在會上直言，研究大陸與兩岸關係，不是為了學術升等，而是攸關台灣生死的大事，他希望政府能更加重視，也呼籲台灣的中國大陸研究者，應具備發展出屬於台灣視角並引起國際重視的企圖心。
中研院院士吳玉山24日在其父吳俊才的逝世20周年紀念會上表示，東亞所的設立是為了培養研究中國大陸的人才，面對崛起的大陸，台灣及東亞區域都無可選擇的必須深入了解。
他感慨，由於政府不夠重視、社會不夠關注，在這個關係國家生存及兩岸和平的議題上，更應該提升中國大陸研究的學術地位，他呼籲應讓更多的資源投入，才能跟得上瞬息萬變的大陸局勢和兩岸關係。
吳玉山有感而發表示，在最需要了解對岸的台灣，卻缺乏企圖與視野，研究兩岸和中國大陸，不是為了學術升等，而是對台灣生死攸關的大事，研究者需要領於本身的使命，提醒大眾注意，喚起政府重視，盡一個知識分子的責任。他強調台灣的大陸研究，禁不起抽象的空想，而是要有實用性，東亞所應該具備發展出台灣獨特視角，並引起國際重視的研究企圖心。
會中包括國安會前諮詢委員邱坤玄、前駐印尼代表張良任、東亞所前所長施哲雄等重量級所友，與吳玉山座談，細數吳俊才的點滴，共同緬懷；政大東亞所所長寇健文則比較過去與現在的東亞所處境，對東亞所及台灣中國大陸研究的未來，提出看法。
(旺報)
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