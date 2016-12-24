中島美嘉首度來台巡迴 坐旋轉木馬獻唱
中島美嘉24日晚在台北國際會議中心舉行出道15週年巡迴演唱會，她22日已提早抵台為演唱會做準備，23日更進會場一曲曲彩排，表現誠意與用心，其中一首組曲用中文唱出歌詞中的「我愛你」引起歌迷大尖叫，中場時更親切用中文打招呼：「大家好，我是中島美嘉！」提到10年前就曾受邀來台卻未能成行，也特地向歌迷們解釋：「當時自信不足，這次終於能來，真的很緊張，現在還很忐忑，此次一定會盡全力表演。」
開場時身穿一襲銀黑花紋澎裙洋裝，公主般坐在旋轉木馬上獻唱日劇《流星之絆》的插曲〈ORION獵戶座〉，歌迷們立刻激動站起來揮舞手燈。唱完第2曲《流星》時，背影音樂放出聖誕歌曲，她也開心拿著星星手燈點亮舞台上耶誕樹，意味著將和台灣歌迷一連度過2天聖誕佳節。
中島美嘉之後換上紅色禮服連續演唱〈櫻花紛飛時〉、〈初戀〉等名曲，搭配一頭深綠色頭髮，聖誕味十足，當然少不了經常被翻唱的〈雪花〉，她用豐富的肢體和聲音表演帶動全場氣氛。唱到為電影〈NANA〉發行的爆紅單曲〈GLAMOROUS SKY 魅惑天空〉時更是嗨到最高點，多首快節奏歌曲讓歌迷忍不住跟著中島美嘉的手勢搖擺。此次2場演唱會門票賣出近9成座位，入袋約1400萬元，明將於下午3點在同地點開唱，目前開放現場購票。
(中時)
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