不愛黃金愛鑽石 陸年輕人包辦鑽石市場7成消費
大陸新生代「不愛黃金愛鑽石」，代表時尚的鑽石，成為「千禧一代」（指1980～2000年後出生者）表達身分地位的最愛奢侈品。
統計顯示，這群消費主力去年「包下」大陸鑽石市場7成消費，比例遠超過美國、日本、印度等國家。熱愛鑽石的年輕人，甚至會一次購入多件鑽石商品。
全球最大鑽石生產商戴比爾斯（De Beers）近日發布的報告顯示，中國大陸年輕人在大陸鑽石飾品的消費大軍中，消費占比近7成。
比起上一代對玉和黃金的喜愛，新生代的中國消費者更喜歡用鑽石表達自我。經濟獨立的單身白領女性，成為鑽石市場中的典型消費者，這群都會女性喜歡用鑽戒、鑽石耳環、鑽石項鏈表達成就和地位。
(旺報)
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