陸民煙花爆竹放在家 爆炸釀成5死

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中國大陸山東省德州市今天發生一起意外事故，原因是村民在家中非法存放的煙花爆竹發生爆炸，目前已釀成5人死亡

綜合大陸媒體報導，這場爆炸意外事故今天下午3時在山東德州德城區黃河涯鎮九龍廟村一村民家中發生，目前警方已扣押發生爆炸的房屋屋主。屋主說，死者並非本村村民。目前事故原因正在調查中。1051224

(中央社)