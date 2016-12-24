耶誕節碰上颱風攪局 菲疏散上萬民眾
強烈颱風「納坦」（Nock-Ten）恐於明天耶誕節侵襲菲律賓東岸，菲國當局今天開始疏散成千上萬居民，並關閉數十座港埠。
美國聯合颱風警報中心（JTWC）表示，納坦颱風預計明天登陸菲國擁有25萬人口的偏遠離島加丹杜安尼斯（Catanduanes），將挾帶時速203-250公里的強風。
納坦26日則會侵襲包括首都馬尼拉在內的菲國呂宋島。
菲國畢科爾區（Bicol）民防辦公室發言人米蘭達（Rachel Miranda）向記者說：「加丹杜安尼斯和附近2個省分已將民眾預先疏散至安全處所。」
她表示，她不知道被疏散至地勢較高地區或安全處所的確切人數。
該區另一民防官員透露，颱風進逼，對數十萬民眾形成威脅。
菲律賓氣象局警告，納坦恐帶來暴雨，造成土石流和暴洪，並在沿岸翻起2公尺大浪。1051224
(中央社)
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