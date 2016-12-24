南韓民眾扮耶誕老人 要朴槿惠立刻下台
成千上萬民眾今天連續第9個週末走上首爾街頭，當中有許多人穿耶誕老人裝，要求因貪汙醜聞被國會彈劾的總統朴槿惠立刻下台。
法新社報導，朴槿惠因涉嫌與閨蜜崔順實勾串，強迫各大企業捐款給兩個可疑的基金會，國會這個月初投票通過朴槿惠彈劾案。
朴槿惠也被指控命令幕僚將國家機密文件，洩露給沒有任何官職或安全許可的崔順實，甚至允許她干涉包括高階官員人事案等國家事務。
目前未取得警方對遊行的預估人數數據，但主辦單位估計示威人數超過55萬。抗議民眾分成3路，分別朝總統府青瓦台、總理辦公室和憲法法院前進。
就跟前幾場集會一樣，在離總統府青瓦台幾個街口外的大廣場，舉行的示威活動氣氛歡樂，不時會播放音樂，也會有人上台演講。
示威民眾高喊：「如果朴槿惠下台，耶誕節就真的快樂了。」
他們也高喊：「立即逮捕朴槿惠。」同時也力促憲法法院批准彈劾案。
抗議民眾不畏零下低溫，拿著標語和氣球，一同大唱改編成奚落朴槿惠和要她立即下台的耶誕歌曲歌詞。
尹基勝（Yoon Ki-Seung，音譯）告訴法新社：「這是個特別的平安夜，讓我有機會展現給我小孩看民主的精神是什麼。」
約300名打扮成耶誕老人的年輕人，發送書本和耶誕卡給陪父母親到場示威的小孩。他們大喊：「禮物給小孩，手銬給朴槿惠。」（譯者：中央社陳昱婷）1051224
(中央社)
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