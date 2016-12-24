柏林恐攻案 突國逮3嫌

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圖為柏林恐攻嫌犯阿姆里（Anis Amri），他已遭擊斃。24日突尼西亞宣佈逮捕其侄子，連同另外兩人都是柏林恐攻嫌犯。（圖／美聯社）

突尼西亞內政部24日宣布，突國逮捕3名德國柏林恐攻嫌犯。其中有一人就是主嫌阿姆里（Anis Amri）的外甥。阿姆里23日已遭義大利警方擊斃。

CNN報導，阿姆里和其侄子透過電信軟體互通訊息，阿姆里要求侄子效忠伊斯蘭國（ISIS）。突尼西亞內政部並未公布阿姆里侄子的名字。阿姆里還經第三方提供金錢給侄子，要他加入在德國的伊斯蘭國組織。

突尼西亞官方報紙指出，另外2人是信奉伊斯蘭教的聖戰士。三人年紀在18歲至27歲。

(中時電子報)