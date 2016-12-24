福州自貿區打造全球商品一站直購中心
中國新聞網24日報導，日本的名品日化雜貨、韓國的個護美妝、德國的電器、加拿大的遠洋冰鮮、澳洲的母嬰用品、義大利的輕奢名品、東南亞的乳膠製品等齊聚一堂，和麥秀、繽果美妝、海淘刷刷、胡蘿蔔村、韓國八愛、正洋跨境購等中國知名跨境品牌商家強勢入駐，使福州馬尾全球商品一站直購中心崛起。
24日，福州自貿片區跨境商業綜合體開業。被業界譽為跨境電商O2O 3.0創新商業模式標杆的「aoe mall世界風情小鎮」，攜日本館、韓國館、德國館、加拿大館、澳洲館、義大利館、東南亞館、台灣館等八大主題館一起亮相，打造全球商品一站直購中心。
福州經濟開發區管委會副主任陳禺表示，福州馬尾150年前因船政而出名，現在的馬尾憑藉福州新區、自貿區、「海絲」核心區等優勢，開創跨境電商升級服務模式，打造集自貿、保稅、跨境商業於一體的綜合性商業新形態，給馬尾帶來新的形象。
近年，傳統房地產企業轉型大潮風起雲湧，紛紛涉足商業地產、產業地產、文創地產。而受電商的衝擊，傳統商業步履維艱，百貨業湧現「關店潮」。福州自貿片區跨境商業綜合體遂布局「商業地產+跨境商業」，破局新零售。
(工商)
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