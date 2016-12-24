港澳遊變購物團 湖南老翁回程離奇猝死
港澳遊變購物團！湖南長沙一名74歲老翁，日前受保健品公司邀請，以每人400元（人民幣，下同）的價錢參加為期8日的港澳遊，過程有購買保健藥品，卻離奇在回程路上猝死。
老翁在回程路上，準備在深圳火車站乘坐回長沙的火車時，突然倒地猝死。其子向媒體爆料，父親生前曾購買該公司一套「保健品」，外遊期間又被導遊強迫購物，要求旅遊局追查真相。
死者家屬表示，陳翁於本月9日返程時，在離火車車門不遠處突然倒地；據醫院的病情單顯示，陳翁因循環系統疾病猝死。據稱，陳翁一向十分相信保健品，為此已花近20萬元。
(旺報)
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