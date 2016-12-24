中市菜市場餐廳聯婚 18輛迎娶超跑逾2億天價
中市黎明黃昏市場知名海鮮燒烤餐廳「リ味館」老闆鄭凱全，24日迎娶一點利黃昏市場「鵝房宮」老闆張志民的女兒張筑瑀，鄭凱全是超跑迷，車友出動總價2億元的18輛超跑相挺迎娶，價值3、4千萬元的賓士SLR、近3千萬元的藍寶堅尼LP700大牛也赫然在列，車隊鍘刀式車門一字排開，霸氣宛如超跑盛會。
23歲的鄭凱全在1年多前在黎明黃昏市場海鮮燒烤餐廳「リ味館」，強調海鮮由漁港直運，食材都是現撈新鮮引起消費者青睞而聲名大噪，他大力聘用曾年少輕狂的年輕人，給他們再起的機會，員工熱情招呼客人炎夏赤膊露出各式刺青，反而成為餐廳特色；這名年輕帥酷老闆有顆溫暖的心，也舉辦過關懷弱勢、免費送熱食活動。
鄭凱全今天從台中到彰化迎娶20歲的漂亮老婆張筑瑀，她也出身菜市場知名老店餐廳，她是北屯區一點利黃昏市場「鵝房宮」鵝肉及日本料理店老闆張志民的女兒，這段佳話被美稱是菜市場知名餐廳聯姻。
新郎鄭凱全位於台中住處熱鬧滾滾，他說「我是超跑迷」，車友得知他要娶老婆，義氣相挺號召來了18輛價值不斐的超跑車隊幫他迎娶美嬌娘，他尷尬的笑著說：「其實，老婆並不愛超跑」；穿白紗的張筑瑀則笑得幸福洋溢；岳父張志民則說，事先不知女婿安排超跑迎娶。
鄭凱全的迎娶車隊實在霸氣，輛輛千萬元起跳超跑車隊，一路排開沿路行駛，吸引民眾駐足賞車，不少人拿起手機猛拍，還有超跑迷看傻了眼讚嘆：「實在太帥了」。
也出車迎娶的超跑業者何俊興初步估計，18輛超跑總價超過2億元天價，其中，價值3、4千萬元的賓士SLR限量車款，熱愛超跑的藝人周杰倫也有一部，目前市面就算有錢也買不到；藍寶堅尼LP700新款大牛要價近3千萬元，其他都是賓士、賓利、保時捷及BMW等名牌超跑，價值動輒上千萬元。
(中時)
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