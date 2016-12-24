各國遊客湧入伯利恆 慶祝平安夜

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在午夜彌撒之前，民眾今天聚集在相傳是耶穌出生地的伯利恆慶祝平安夜，由於暴力事件減少的關係，預期今年遊客會比去年多。

法新社報導，數十名巴勒斯坦人和各國遊客湧入主誕堂（Church of the Nativity）附近的馬槽廣場（Manger Square）。傳說聖母瑪利亞就是在主誕堂這個位置生下耶穌。

有些人跟在馬槽廣場附近的巨大耶誕樹自拍，觀賞一年一度的童子軍耶誕遊行。童子軍邊揮著旗幟，邊演奏風笛。

巴勒斯坦維安部隊部署在通往主誕堂和廣場的區域，對部份民眾進行搜查。

伯利恆的慶祝活動在主誕堂午夜彌撒達到高潮。主誕堂下方的洞穴，據說就是耶穌誕生的地方。

通常彌撒會釋出2500張票左右，想參加的民眾必須預先登記。與會貴賓通常包括巴勒斯坦官員和國外政要。

除此之外，觀光部官員表示，預期耶誕假期會有成千上萬的遊客造訪伯利恆、耶路撒冷和拿撒勒等地。

以色列觀光部表示，12月預期會有約12萬名遊客，當中一半是基督徒。（譯者：中央社陳昱婷）1051224

(中央社)