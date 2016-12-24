耶誕節溫暖 中南部高溫28度

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中央氣象局說，明天耶誕節清晨仍偏涼，白天氣溫回升，全台溫暖，北部高溫約攝氏24度至26度，中南部及花東26度至28度。

氣象局預測，明天清晨各地低溫約17度至20度，感受仍偏涼，白天起東北季風減弱，各地氣溫回升。

氣象局說，明天北部及東北部高溫回升4度至5度較明顯，高溫約24度至26度，中南部及花東高溫也會回升2度至3度，約26度至28度，感受溫暖舒適，中南部日夜溫差稍大。1051224

(中央社)