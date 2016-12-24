傳統觀念害人 廈門夫妻拚命生子壓垮經濟
傳統觀念害人！福建廈門一對夫妻，由於男方是獨生子，15年來不顧經濟情況「造人」。連同本月初出生的女兒，43歲的妻子已誕下8名女嬰，卻始終未能如願生兒子。家庭經濟因此被壓垮，三餐只能吃泡麵。
禍不單行的是，家中唯一經濟支柱的丈夫，在11月因工受傷，雙手需要不同程度的截肢，令一家陷入困境。
夏月嬋現時與女兒們蝸居於廈門一間僅7、8平方公尺大的屋內，「孩子她爸出事後，老三、老四、老五被送到老家貴州正安縣了。現在還有5個孩子在廈門。」
夏婦原職電焊工的丈夫個多月前觸電，雙手被截肢，至今仍欠下大筆治療費，令家庭負擔雪上加霜。夏婦坦言，由於丈夫是獨子，為了讓夫家長輩「走路能抬起頭」、家中有子可「繼後」，故多年來不斷懷孕只為生兒子。
夏婦坦言，由於對生育沒有任何規畫，導致現在每個月省著花錢也「月光」，尤其是丈夫出事後，每日可能只吃兩餐，主食均是泡麵，女兒的學費也有不少是拖欠著的。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。