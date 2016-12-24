傳統觀念害人 廈門夫妻拚命生子壓垮經濟

傳統觀念害人！福建廈門一對夫妻，由於男方是獨生子，15年來不顧經濟情況「造人」。連同本月初出生的女兒，43歲的妻子已誕下8名女嬰，卻始終未能如願生兒子。家庭經濟因此被壓垮，三餐只能吃泡麵。

禍不單行的是，家中唯一經濟支柱的丈夫，在11月因工受傷，雙手需要不同程度的截肢，令一家陷入困境。

夏月嬋現時與女兒們蝸居於廈門一間僅7、8平方公尺大的屋內，「孩子她爸出事後，老三、老四、老五被送到老家貴州正安縣了。現在還有5個孩子在廈門。」

夏婦原職電焊工的丈夫個多月前觸電，雙手被截肢，至今仍欠下大筆治療費，令家庭負擔雪上加霜。夏婦坦言，由於丈夫是獨子，為了讓夫家長輩「走路能抬起頭」、家中有子可「繼後」，故多年來不斷懷孕只為生兒子。

夏婦坦言，由於對生育沒有任何規畫，導致現在每個月省著花錢也「月光」，尤其是丈夫出事後，每日可能只吃兩餐，主食均是泡麵，女兒的學費也有不少是拖欠著的。

(旺報)