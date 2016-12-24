親水住宅「大熊康橋」祭出買房送裝潢

基地位於台中市東區、距離74號線、國道3號都不遠的「大熊康橋」。（圖／曾麗芳）

「大熊康橋」特聘國際燈光大師袁宗南操刀，在淡淡的燈光中透露出柔和優雅的質感，在夜間閃耀猶如琥珀光芒般的溫潤柔美」。（圖／曾麗芳）

大雄建設董事長梁信雄（右）今日捐贈20萬元給罕見疾病基金會」，以實際行動號召更多善心人士投入罕見疾病的關懷與支持。（圖／曾麗芳）

東區隨著台中鐵路高架化、新建國市場啟用，以及台糖湖濱生態商業園區、新時代廣場商圈等開發案續勢待發，吸引許多建商卡位推案，包括「大熊康橋」、「林維湖濱」等以水岸住宅為訴求的新成屋搶市。

其中，基地位於台中市東區、距離74號線、國道3號都不遠的「大熊康橋」，產品規劃38至42坪、正3房格局，總戶數102戶（住家100戶、店面2戶），每坪開價21至24萬元，總銷10億元，目前銷售量已超過8成。「大熊康橋」緊鄰康橋計劃親水生態公園，貼近東光園道林蔭綠帶，推出「買房送裝潢、一卡皮箱搬新家」專案吸客。

大雄建設董事長梁信雄表示，「大康橋計劃」已經全面動工，未來將提供民眾休憩、釣魚與輕艇訓練場所，是台中市政府打造台中成為水岸花都最大亮點；此外，台中鐵路高架後台中火車新站商圈將擴大範圍，以火車站為中心點向外延伸至旱溪周邊一帶，勢必為「大熊康橋」帶來更具潛力的增值空間。

值得一提的是，「大熊康橋」特聘國際燈光大師袁宗南與留英室內設計師紀宜成規劃，燈光部份採用7期豪宅專屬的琥珀光源設計，在淡淡的燈光中透露出柔和優雅的質感，在夜間閃耀猶如琥珀光芒般的溫潤柔美；且每戶客廳規劃景觀大陽台、當夜晚來臨時，俯瞰74號燈火輝煌的燦爛、美景盡收眼底。

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(工商)