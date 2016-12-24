梵梵溫泉下雪了？ 拍攝團隊疑在野溪撒鹽

宜蘭縣大同梵梵溫泉，竟見滿地「雪景」。(翻攝自宜蘭知識+)

梵梵野溪溫泉一旁有鹽袋，網友認為是拍攝團隊在野溪上撒鹽。(翻攝自宜蘭知識+)

為了製造雪景效果，竟然在野溪撒鹽？有民眾在臉書上爆料稱，今天（24日）赴宜蘭縣大同鄉梵梵溫泉一遊，卻見滿地「雪景」，仔細一瞧才發現是拍攝團隊在野溪撒鹽後所製造的效果，網友們認為此舉恐致魚蝦死亡，批評拍攝手法「太扯了！」

網友是在臉書社團「宜蘭知識＋」發文稱，看到梵梵野溪溫泉下雪了，結果看到一旁有鹽袋，認為是拍攝團隊在野溪上撒鹽，以製造雪景效果。文章一發出後，引起網友轉貼，批評拍攝團隊讓「魚都死光了。」

大同鄉長陳成功表示，鄉公所並不知道有拍攝團隊前來取景一事，也是聽記者來電後，才曉得有這件事。他說，如果為了拍攝而撒鹽，作法危害生態，這種行為是非常不對的，鄉公所會再了解詳細事件始末。

(中時)