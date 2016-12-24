遼寧艦編隊首次出遠海訓練 顯示戰鬥力
共軍遼寧艦編隊赴西太平洋海域進行訓練，這是遼寧艦首次開展遠海訓練。大陸軍事專家說，這表示遼寧艦具戰鬥力，可執行近海防禦與遠海防衛任務，進一步擴大中國海上防禦作戰縱深。
綜合大陸、香港媒體引述軍事專家指出，航艦首次遠海訓練，表明中國首艘航母編隊具備戰鬥力，包括具備制空、對海突擊和反潛等基本作戰能力。這也表示遼寧艦既可執行近海防禦，也可執行遠海防衛任務。
大陸環球時報網今天報導，遼寧艦航空母艦編隊24日上午在東海海空域開展全要素訓練和試驗任務。之後，數架艦載戰鬥機、多型艦載直升機相繼放飛和回收。
按照訓練計劃，艦載機飛行員完成空中戰術對抗、空中加受油等多個訓練科目，升空的多型艦載直升機配合進行多個科目的訓練。
報導說，從渤海、黃海到東海，起航以來，航空母艦編隊邊航行邊訓練，探索合成化、體系化、實戰化的組訓方法，開展全要素的艦機融合和航空母艦編隊協同指揮訓練。航渡途中，航艦編隊還組織海上補給訓練。
大陸國防部官網23日深夜以新聞稿公布，遼寧號編隊這幾天攜帶多架殲15戰鬥機和多型直升機展開跨海區訓練和試驗任務，中共海軍司令員吳勝利坐鎮遼寧號指導。
新聞稿說，這次任務為中共海軍「根據年度計畫做出的正常安排」。1051224
(中央社)
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