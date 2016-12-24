恐攻動搖信心 梅克爾考慮改變移民政策

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德國柏林耶誕市集恐攻動搖了總理梅克爾的信心，讓德國政府考慮更改移民政策。梅克爾上周五表示，調查本次事件若發現有必要改變移民政策，政府將考慮行動。

梅克爾此番言論並不代表德國的難民政策將改弦更張，但仍凸顯隨著德國明年大選逼近，歐洲最有影響力的領袖梅克爾將進一步滿足批評者的要求。

犯下柏林耶誕市集卡車攻擊案的24歲突尼西亞籍主嫌艾姆里（Anis Amri），逃亡4天後遭義大利警方擊斃，數小時後梅克爾便發表上述言論。

(工商)