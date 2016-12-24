水彩畫大師孫少英陪家扶兒共度「快樂寫生日」

水彩畫家孫少英（圖中持畫者）與台中速寫團，共同帶領南台中家扶中心與沐風關懷協會的成員，共同速寫台中活力新亮點「草悟道」。（圖／曾麗芳）

盧安藝術文化公司每月定期舉辦一場「快樂寫生日」活動，邀請熱愛速寫城市寫生者與孫少英現場作畫。（圖／業者）

南台中家扶中心主任（右一）致贈感謝狀給陳允寶泉及盧安藝術文化公司代表。（圖／業者）

保持心情愉快的方法有很多種，揮灑彩筆是其中之一。繪畫能釋放平日的壓力，轉而吸收藝術的芬多精。水彩畫大師孫少英今（24）日與台中速寫團，帶領百位來自南台中家扶中心與沐風關懷協會的成員，共同速寫台中活力新亮點「草悟道」，凝聚大家健康、快樂、祥和的正面能量，歡慶聖誕佳節。

自2015年起，盧安藝術文化公司每月定期舉辦一場「快樂寫生日」活動，邀請熱愛速寫城市寫生者與孫少英現場作畫。孫少英常說：「寫生是我活力的來源，希望把這份擇善固執傳遞給觀賞者與藝術同好。」因此，孫少英畫遍了台中著名的人文景點，風土民情、街區特色。

去年同時期擴大寫生日的規模號召百位藝術寫生的同好，在台中公園舉辦「熊愛台中-泰迪熊彩繪活動」寫生。

今年聖誕節，盧安藝術文化攜手緯麒國際科技、陳允寶泉食品、拜爾程生技合作，推出「愛無限 快樂寫生日」，共同募集了旅行水彩畫組、文化書籍、餐點、日用品，提供100份禮品，力邀南台中家扶中心與沐風關懷協會的大朋友、小朋友及社工同歡，藉由參加活動，讓家長們暫時放下忙碌與煩憂，牽起孩子的手透過水彩畫筆，共同描繪草悟道的城市美景，迎接2017年快樂生活。

(工商)