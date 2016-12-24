柏林耶誕市集恐嫌為何逃義 警方查分明

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柏林耶誕市集攻擊案恐嫌艾姆里昨天在米蘭郊區工人階級城鎮塞斯托聖喬凡尼遭警方擊斃，當地居民表示，沒人會沒事來到這裡。義大利不禁揣測，這名全歐追緝的嫌犯為何現身於此。

24歲的突尼西亞人艾姆里（Anis Amri）昨天在塞斯托聖喬凡尼（Sesto San Giovanni）的火車站遭警方例行性盤查，他在先開槍後遭擊斃。

塞斯托聖喬凡尼擁有8萬名居民，是運輸中心和地鐵線最後一站，也是繁忙的巴士總站，這裡的巴士能前往西班牙、摩洛哥、阿爾巴尼亞和義大利南部。

眾多外國人到此轉站，因此警方控管也特別徹底。

一名年輕的摩洛哥工人說：「我每天下車都會被員警盤查。」

他告訴記者：「這裡晚上很荒涼，這也是為什麼獨自一人會立即被巡邏員警發現。」

根據「義大利時報」（La Stampa），警方認為艾姆里從法國東南部的香貝里（Chambery）搭火車到義大利。

他們認為，艾姆里在義大利城市杜林（Turin）停留3小時。警方目前正在檢視監視畫面，尋找艾姆里是否有和任何共犯聯繫的線索。

不過他們所檢視的畫面至今未顯示嫌犯有使用電話。米蘭警長表示，艾姆里遭擊斃時，身上沒有手機。

警方並認為，艾姆里接著來到米蘭，昨天凌晨1點抵達，再前往塞斯托聖喬凡尼。

艾姆里想和網絡成員碰頭？想弄到新身分證，讓他出歐洲？還是計畫在義大利發動復仇行動？艾姆里2011年曾因對學校縱火，在義大利坐牢4年。

警方對上述問題仍無解，但根據義媒報導，警方表示，曾因當地共產主義政黨勢力強大而被稱為「義大利版史達林格勒」的塞斯托聖喬凡尼，已成為有大型穆斯林社區的多元文化城鎮。（譯者：中央社蔡佳伶）1051224

(中央社)