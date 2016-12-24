湘潭人大活人墓惹議 落得自建自拆結局

湘潭人大李福坤自建自拆自己的活人墓。 (圖片來源：騰訊網)

23日法制晚報報導湖南省湘潭市人大代表李福坤為自己興建一座「活人墓」，裡頭有著各種石馬、石獅、石俑等陪葬品，引來外界議論紛紛，24日為平息輿論，李福坤自行雇人拆除活人墓，又傳村民與圍觀拍照民眾鬧出搶手機禁攝糾紛，法制晚報表示，由於陪葬品太多，工程不小，一天能否拆完還是未知數。

據指出，事件起因是李福坤在村上占地一畝興建活人墓，經村民實名告狀後，引來當地民政局、國土局關心，李福坤雇人拖黃泥將有自己名字墓碑掩蓋，並在墓地安裝健身器材，還掛上「健身樂園」字樣，掩飾活人墓的事實。

發現官方調查動不了李福坤，村民轉向媒體投訴，指李福坤違反國家殯葬政策。在李福坤興建的活人墓裡，有八仙石雕、還有石象、石馬、石龍，還有由底座，蟠龍柱，承露盤和蹲獸組成的華表。活人墓一旁還建有石頭塔，名為盛世塔，塔上有李福坤的名字。

不過當媒體曝光後，官方很快回應，而李福坤也自行傭人「處理」活人墓的問題，將石馬，石獅，華表等拖離現場，當天警方也派人維持秩序。不過，當地村民卻與圍觀並攝影的民眾發生衝突，村民不但干擾拍攝還搶手手機，最後在當地官員協調才取回。

(旺報)