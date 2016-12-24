天津濱海新區加速打造京津冀發展動力

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天津市濱海新區區長張勇24日在天津表示，天津濱海新區將發揮區位、基礎優勢和功能區主戰場作用，全面拓寬合作領域，打造京津冀協同發展的重要動力。

當日，天津市濱海新區第三屆人民代表大會第一次會議舉行，張勇作政府工作報告。他說，2016年，新區預計地區生產總值突破1兆元人民幣，實現三年年均增長13％。

濱海新區主動對接非首都功能疏解，與京冀有關地區深入合作，在產業協同發展、交通一體化、生態環境保護三個重點領域取得重大突破，引進來自北京的重點專案近2000個，實際到位資金2300億元人民幣。

據指出，2017年，天津濱海新區將把握京津冀協同發展核心任務，建設津冀產業合作示範區，高水準編制濱海—中關村科技園發展規劃；同時，與中關村聯合設立產業創新中心和產業技術創新聯盟，引進建設100個以上重點科技項目。

(工商)