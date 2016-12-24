戴維斯末節大爆發 璞園對金酒23連勝

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SBL璞園戴維斯今天在末節比賽大爆發，5投4中、3罰全進，一口氣拿下11分，只比對手單節總得分少1分，帶領璞園以82比71擊敗金酒，拿下對戰23連勝。

超級籃球聯賽（SBL）戰績排在後段的璞園建築、金門酒廠，今天在新北市的板橋體育館對戰。

這場賽開打後，雙方洋將互相抗衡，璞園戴維斯（Quincy Davis）5投4中搶下9分，金酒菲爾普斯（Eugene Phelps）靠1次外線出手命中和罰球線上6罰5中攻下8分，璞園首節以22比21領先金酒。

次節金酒菲爾普斯與簡偉儒聯手拿下13分，幫助球隊這節打出19比18攻勢，雙方上半場打完以40比40戰成平手。

比賽進入下半場，雙方在第3節表現依舊不相上下，金酒靠菲爾普斯5投4中、8罰5中海灌13分，在這節再打出19比18攻勢，金酒也以59比58，帶著1分領先進入最後一節的比賽。

末節璞園戴維斯5投4中、3罰全進，一口氣拿下11分，幾乎等同對手全隊得分，金酒則只靠林力仁外線4投3中拿下9分抵抗，璞園在比賽末段展現強勢進攻，其中包括一波14比0猛攻，在這節打出24比12的進攻，終場以82比71擊敗金酒。

璞園戴維斯今天有24分、16籃板的「雙十」成績，施晉堯、林金榜分別拿下15分、12分。

金酒菲爾普斯同樣有28分、10籃板的「雙十」表現，林力仁、簡偉如分別拿下14分、10分。1051224

(中央社)