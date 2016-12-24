五月天再跳小護士 5566當年很狂

樂團五月天今晚在台北小巨蛋唱第5場，重現「小護士舞」逗樂粉絲，主唱阿信說，當時男團5566、Energy很狂，威脅到五月天地位，就編舞壓制。

五月天17日起到明年1月1日在台北小巨蛋共辦9場「RE:LIVE-Just Rock It 2016 最終章 自傳復刻版」限定演唱會，復刻五月天9大經典巡演，第5場主題是「RE:Final Home 當我們混在一起」，復刻12年前「Final Home」世界巡迴演唱會。

開場重現吉他手怪獸乘坐觔斗雲造型舞台橋段，從10公尺、3層樓高空彈電吉他緩降，怪獸笑稱這些年很多事都變了，「我在雲上再也不會害怕，真的」。五月天事先號召粉絲穿紅衣，共度平安夜，阿信現場檢查。

唱完「垃圾車」，阿信說，當時5566、Energy很狂，「威脅到我們地位」，就編舞壓制他們；播放當年貝斯手瑪莎教學「小護士舞」影片，粉絲拱五月天跳舞，瑪莎教怪獸、石頭、冠佑跳舞，逗笑全場，負責唱、沒跳舞的阿信被虧偶像男星。

阿信表示，這支舞是向5566、Energy致敬，唱歌跳舞真的很難，之後五月天就沒再編舞。接著耶誕樹登台，瑪莎被耶誕樹「頂」上空中，自嘲原來他是樹頂星星。

冠佑11年前在北京巡演求婚，坦言是「我哭得最慘、帶給我幸福的演唱會」，印象最深是雙膝下跪，他笑說，老婆王行芝和兩個女兒都有來，老婆曾說這輩子做最重要決定是嫁給他，希望老婆一直保有這念頭，下輩子他還是會雙膝下跪，再唱求婚曲「相信」。

五月天加碼安可第3次，唱「軋車」、「離開地球表面」和「諾亞方舟」，最後阿信大喊「聖誕快樂」，High翻全場。1051224

(中央社)