豐邑機構將愛與幸福注入社區 營造生活美學
在新竹、台中打造了近百棟設區、住戶逾1.1萬戶的豐邑機構，跳脫傳統建設公司的框架，開創「幸福學堂」、營造社區生活美學。「幸福學堂」平均每3天於新竹、台中開辦一場活動，兩年來服務超過萬人次，成果斐然。
豐邑機構透過各種主題活動，給予社區住戶正向活潑的互動與交流機會，也拉近住戶與建設公司之間的距離，讓購屋不再只是買一個水泥房子，而是藝術與美的優雅生活型態。
豐邑幸福學堂成果暨創作展今（24）日於國美館旁的「一即一切」社區豐藝館熱鬧展開，現場匯集來自各豐邑社區的住戶，以及機構社團員工近兩百件參賽作品，無論靜態畫作或立體作品，均美輪美奐，社區住戶大展長才，動態表演熱鬧精彩非凡。
豐邑機構總經理邱崇（吉吉）表示，豐邑近年致力於打造全生活的幸福社區，交屋後仍貼心照護住戶的生活需要，營造並活絡社區情感及氛圍；且公司員工與住戶一同居住在豐邑社區中，實踐自建自住的親民作風，樂意與購屋住戶一同分享豐富幸福全生活。
邱崇（吉吉）強調，豐邑機構特針對社區住戶需求，規劃一系列社區課程，包括健康律動、音樂才藝、美術賞析、生活品味、親子互動、幸福講堂，邀請專業講師親臨社區指導，期盼透過課程主題的設計凝聚社區住戶的情誼，拉近現代人疏離居家鄰里情誼，讓水泥房子變成真正溫暖的家。
事實上，豐邑機構自2014年11月成立社區經營開辦至今，累計舉辦215場主題活動，累計參加人數達1萬2,352人次，且由企業帶領社區共同響應公益，為回饋社會鄉里盡一份心力，善盡社會公民的責任。
(工商)
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