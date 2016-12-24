法廣：耶誕鐘聲響起 教廷與陸建交在即

法國國際廣播電台網站指出，今天是耶誕節平安夜，今年的耶誕對中國大陸基督徒來說，氣氛有些特別。根據各方消息，教廷與北京的建交談判已進入尾聲，雙方即將恢復自1951年以來中斷的關係。

雖然此前的多任教宗都曾與大陸當局進行建交談判，但最終都因雙方對主教任命方式等問題存有歧見而無結果。北京人民大學國際關係學院王義桅教授向法國媒體表示，北京與教廷很可能採納越南2010年與教廷達成的協議，即表面上由教廷正式任命主教，實際上由北京方面先行敲定人選。

中國大陸基督教會包括被官方認可的官方教會以及民間的地下教會，教徒的總人數並沒有正式的統計數字。法國媒體引述宗教研究人員的資料指出，大陸官民教會的教徒總人數可能高達1億人，並且以每年10%的幅度快速增長，已經超過了中國共產黨的黨員總數.

法國國際廣播電台駐京記者在耶誕前夕採訪了北京一位名為瑪利亞的教徒。瑪利亞每週到教堂做禮拜，她向記者表示，如今在中國大陸可以自由信教。在她所在的教區，有一兩千名新教友，而中國人需要宗教信仰。耶誕節上教堂做禮拜的有80%都是年輕人，她期待教宗方濟各能夠儘快訪問大陸；不過她表示，這還須看大陸政府如何決定。

大陸很可能在2030年之前成為全球基督徒最多的國家，梵蒂岡自然期待與上億名中國教徒直接對話；但大陸基督徒人數不斷增加也使北京政府擔憂，北京希望保有對宗教信仰的全面監控權。1051224

(中央社)