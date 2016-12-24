中國國家工商總局局長張茅談電動機車超標

中新社24日報導，中國國家工商總局局長張茅，24日在談及電動機車超標問題時，發出這樣的感慨：「我自己作為騎自行車的一員，就經常感到非常害怕，後面聽不見聲音，突然電動機車就過來了，所以我騎自行車，經常要回頭看看到底有什麼危險，機動車在非機動車道上走很不安全。」

當日上午，十二屆全國人大常委會第二十五次會議舉行聯組會議，結合審議全國人大常委會執法檢查組關於檢查安全生產法實施情況的報告、關於檢查道路交通安全法實施情況的報告進行專題詢問。

張茅在應詢「如何治理電動自行車違法行駛」的問題時，作出如上表述。

(工商)